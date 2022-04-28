Дефіцит житла для переселенців в Україні: ситуація у регіонах у квітні

Війна в Україні призвела до нерівномірного розподілу ринку нерухомості: у деяких областях він майже зупинився, а в інших навпаки — у рази пожвавішав.
У західних областях України досі дефіцит житла, вільних квартир майже не знайти. А на ті пропозиції, що з’являються, ціни й далі кусаються. Переоблаштування виробничих чи офісних площ під житло стало вже звичною практикою в Івано-Франківську.
За даними сайтів з пошуку житла, з початку війни кількість запитів тільки тут зросла усемеро. Тому і підскочила ціна. Нині квартири у місті дорожчі на третину, ніж у лютому.
За даними сайтів з пошуку житла, з початку війни кількість запитів тільки тут зросла усемеро. Тому і підскочила ціна. Нині квартири у місті дорожчі на третину, ніж у лютому.
Утім, миттєво розбирають квартири з хорошим ремонтом у середньому бюджеті. Дуже складно орендувати житло з домашніми тваринами.
У Львові ситуація схожа: ціни на житло б’ють рекорди, а вільних квартир майже немає. Тому львів’яни вже здають свої помешкання, а самі виїжджають за кордон. Тим часом переселенці продовжують приїжджати у місто. Нині тут прихистили вже понад 200 тисяч людей.
Складно і дорожче винайняти житло і в центральних областях, які активно приймають переселенців. Натомість у Києві все навпаки: квартир вільних багато, а от попиту серед орендарів поки немає.
Складно і дорожче винайняти житло і в центральних областях, які активно приймають переселенців. Натомість у Києві все навпаки: квартир вільних багато, а от попиту серед орендарів поки немає.
У столиці у квітні ринок нерухомості почав потроху оживати. Багато людей виїхали, тож житло звільнилося. Переселенців тут мало — лише 26 тисяч, тож попит на квартири невеликий.
Додому повертаються переважно кияни, які мають власне житло. Тому у Києві ціни впали. Але вже влітку ріелтори прогнозують зростання цін на чверть, якщо ситуація в країні буде більш-менш стабільною.
Якщо ти теж евакуювався(-лась), але не знаєш, де жити, тобі стануть у пригоді сервіси для пошуку житла під час війни.