Україна

Дефіцит житла для переселенців в Україні: ситуація у регіонах у квітні

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 28 Квітня 2022, 11:00

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