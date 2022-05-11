Люди

Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців

Ірина Цимбал 11 Травня 2022, 08:00

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