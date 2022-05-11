Із занедбаного дитсадка зробили “цукерочку”: як небайдужі черкащани приймають переселенців

Закинуті дитсадки у Черкасах облаштовують під житло для переселенців. Один із таких уже прийняв перших мешканців. Будівля була придатною для проживання, але захаращеною.

У дитячому садку, що довго стояв пусткою, небайдужі черкащани зібралися для допомоги переселенцям. Волонтери оголосили в соцмережах толоку і за кілька днів навели лад не лише всередині приміщення, а й ззовні.

До відновлення занедбаного садочка доєдналось і кілька громадських організацій, які безкоштовно допомагають облаштувати нове житло для евакуйованих.

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На півроку ми уклали договір з власниками (садочка — ред.) на безоплатне користування цим простором, — розповів волонтер ГО Черкаський інститут міста Іван Подолян.

Сюди переїхав будинок сімейного типу із Запорізької області. Олена з чоловіком опікуються 15 дітьми. Вони тримались коло дому до останнього. Але в березні ворог поцілив по запорізькому аеропорту, тож мусили їхати в безпечний регіон.

Нам тут все подобається, тому що це величезна площа. Нас тут буде 20 дітей. Можете собі уявити, що нам тут буде дуже-дуже зручно та затишно, — розповідає Олена.

Тим часом волонтери шукають сусідів цій родині, адже садочок може вмістити вдвічі більше людей, яких російські військові позбавили житла.

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