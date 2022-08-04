У детей начались нервные срывы! Семья прорвалась из оккупации сквозь ад последнего блокпоста

Они до последнего надеялись на скорую деоккупацию Херсонской области, но у детей начались нервные срывы, а их самих едва не заключили в тюрьму.

Поэтому решили уезжать. Многодетную семью ждали несколько суток испытаний на последнем российском блокпосту перед Запорожьем.

Запорожские чиновники говорят, что все больше переселенцев прибывают именно из Херсона. Ежесуточно — около тысячи. И это радует, потому что все они — спасенные люди.

Сейчас супруги из Никольского счастливы, что уже в безопасности, и советуют людям выезжать из оккупации. Они рассказали, что снова оформляют госвыплаты на малышей и готовы приступить к любой работе.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области.