У дітей почались нервові зриви! Родина прорвалася з окупації крізь пекло останнього блокпосту

Вони до останнього сподівалися на швидку деокупацію Херсонщини, та в дітей почалися нервові зриви, а їх самих ледь не ув’язнили.

Тому вирішили виїжджати. На багатодітну родину чекало кількадобове випробування на останньому російському блокпості перед Запоріжжям.

Запорізькі посадовці кажуть, що дедалі більше переселенців прибувають саме з Херсонщини. Щодоби — близько тисячі. І це, тішить, бо всі вони — врятовані люди.

Зараз подружжя з Микільського щасливе, що вже в безпеці, і радить людям виїжджати з окупації. Вони розповіли, що знову оформлюють держвиплати на малечу та готові стати до будь-якої роботи.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чому уряд оголосив обов’язкову евакуацію з Донецької області.