Три месяца ждал в разбитом доме! Как военные и волонтеры спасли пса Хакера из-под обстрелов

Впервые эту собачку в разбитом доме украинские защитники увидели около трех месяцев назад.

Когда вернулись в населенный пункт, были очень удивлены — пес так же сидел и ждал: то ли своих хозяев, которые его покинули, то ли уже самих защитников, чтобы те вывезли его, наконец, в более спокойное место.

Песик был в ужасном состоянии: он выживал без воды и пищи, постоянно испытывал стресс из-за непрерывных взрывов.

Сначала военные пытались маленькими порциями откормить собаку. А затем вместе с волонтерами решили ее вывезти. Удалось это сделать только под плотным огнем врага, который больше ценит стиральные машины и унитазы, чем жизнь других.

Истощенного пса доставили в приют в Днепропетровской области. Его назвали в честь спасавшего его военного — Хакер. Пока собачка будет ждать своего нового хозяина вместе с другими спасенными животными.

За Хакером ухаживают и очень надеются найти для него дом и семью. Волонтеры очень хотят, чтобы этот песик жил с любящими его людьми и возможно даже за границей в тишине и спокойствии.

В приюте вместе с Хакером еще около 700 животных. У каждого своя история. Волонтеры призывают людей не бросать братьев наших меньших на произвол судьбы.

Угрожают действия врага не только домашним питомцам, под обстрелами все время пребывают и дикие животные, которых содержали в заповедных зонах. Читай, как российские оккупанты уничтожают биосферный заповедник Аскания-Нова.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.