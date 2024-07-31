Три місяці чекав у розбитій хаті! Як військові та волонтери врятували пса Хакера з-під обстрілів

Вперше цього песика в розбитій хаті українські захисники побачили ще близько трьох місяців тому.

Та коли повернулися в населений пункт, були дуже здивовані, що він так само сидів і чекав: чи то на своїх господарів, які його покинули, чи то вже на самих захисників, аби ті вивезли його нарешті в більш спокійне місце.

Песик був у жахливому стан: він виживав без води та їжі, постійно стресував через безперервні вибухи.

Спершу військові намагалися відгодувати собаку, давали маленькі порції. А потім разом із волонтерами вирішили його вивезти. Вдалося це зробити тільки під щільним вогнем ворога, який більше цінує пральні машини та унітази, аніж життя інших.

Геть виснаженого пса доставили до притулку у Дніпропетровській області. Його назвали на честь військового, який його врятував, — Хакер. Поки песик чекатиме на родину разом з іншими врятованими тваринками.

Його доглядають і сподіваються знайти для нього домівку. Волонтери кажуть, що хочуть, аби цей старенький песик жив з родиною за кордоном у спокої.

У притулку разом з Хакером ще близько 700 тварин. Тому волонтери закликають людей не кидати братів наших менших напризволяще.

Та дії ворога загрожують не лише домашнім улюбленцям, під постійним обстрілом постійно перебувають й дикі тварини, яких утримували у заповідних зонах. Читай, як російські окупанти знищують біосферний заповідник Асканія-Нова.

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