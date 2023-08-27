Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания

Война продолжается, за нашу победу отдают жизнь и платят кровью украинские защитники. На фронте даже маленькая неосторожность может стоить жизни, к сожалению, о многом узнаешь уже в окопе.

Бойцам, которые прошли первые боевые выезды, есть чем поделиться. Это подразделение только что вышло из Серебрянского района Луганской области, где идут тяжелые бои. Они дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Советы, которые спасут жизнь: как выжить на фронте

Главный совет — готовиться к фронту, даже если ты в тылу.

Фронт — это действительно страшно, ведь каждый, кто там находится, уже в зоне круглосуточного риска. Этот страх испытывают не только те, кто готовится выйти на замену, но и те, кто уже имеет боевой опыт.

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Один из бойцов подразделения, Мирослав, поделился, что только глупый не боится. Но главное, чтобы была поддержка собратьев, это очень важно.

Виталий добавляет, что первые выезды — это понимание, что такое обстрелы и как при них выживать.

А также военный посоветовал постоянно прятаться, даже если кажется, что свестит далеко, а летит не в тебя.

Еще одна важная рекомендация — глубоко копать окопы, ведь они могут помочь выжить.

Не потерять ориентировку при взрывах помогут обычные наушники.

Когда вы понимаете, что по вашей позиции начинают работать и корректируют огонь все ближе и ближе, я рекомендовал бы быть в наушниках, это может спасти жизнь, — сказал Виталий.

К бойцам подразделения посетил командующий объединенными силами Сергей Наев. Он пообщался с семьями военных, а украинцам напомнил, что бойцы работают изо всех сил, поэтому не меньше преданности, веры и поддержки они должны получать взамен.

Люди, которые побывали на фронте могут получить статус участника боевых действий. Как это сделать, мы подробно рассказали в материале.

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