Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания

Война продолжается, за нашу победу отдают жизнь и платят кровью украинские защитники. На фронте даже маленькая неосторожность может стоить жизни, к сожалению, о многом узнаешь уже в окопе.
Бойцам, которые прошли первые боевые выезды, есть чем поделиться. Это подразделение только что вышло из Серебрянского района Луганской области, где идут тяжелые бои. Они дали советы тем, кто только готовится к фронту.
Главный совет — готовиться к фронту, даже если ты в тылу.
Главный совет — готовиться к фронту, даже если ты в тылу.
Фронт — это действительно страшно, ведь каждый, кто там находится, уже в зоне круглосуточного риска. Этот страх испытывают не только те, кто готовится выйти на замену, но и те, кто уже имеет боевой опыт.
А также военный посоветовал постоянно прятаться, даже если кажется, что свестит далеко, а летит не в тебя.
А также военный посоветовал постоянно прятаться, даже если кажется, что свестит далеко, а летит не в тебя.
Когда вы понимаете, что по вашей позиции начинают работать и корректируют огонь все ближе и ближе, я рекомендовал бы быть в наушниках, это может спасти жизнь, — сказал Виталий.
Когда вы понимаете, что по вашей позиции начинают работать и корректируют огонь все ближе и ближе, я рекомендовал бы быть в наушниках, это может спасти жизнь, — сказал Виталий.
К бойцам подразделения посетил командующий объединенными силами Сергей Наев. Он пообщался с семьями военных, а украинцам напомнил, что бойцы работают изо всех сил, поэтому не меньше преданности, веры и поддержки они должны получать взамен.
Люди, которые побывали на фронте могут получить статус участника боевых действий. Как это сделать, мы подробно рассказали в материале.
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