Побували у пеклі й мають що сказати! Як вижити на фронті: поради військових після завдання

Війна триває, за нашу перемогу віддають життя й платять кров’ю українські захисники. На фронті навіть маленька необережність може коштувати життя. На жаль, багато нюансів воїни дізнаються вже в окопі.

Бійці, які вже пройшли перші бойові виїзди, мають чим поділитись. Цей підрозділ щойно вийшов із Серебрянського району на Луганщині, де йдуть важкі бої. Тож вони дали поради тим, хто лише готується до фронту.

Поради, які врятують життя: як вижити на війні

Головна порада — готуватися до фронту, навіть якщо ти в тилу.

Фронт — це дійсно страшно, адже кожен, хто там перебуває, знаходиться під цілодобовим ризиком. Цей страх відчувають не лише ті, хто зараз готується вийти на заміну, а й ті, хто має бойовий досвід.

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Один із бійців підрозділу, Мирослав, поділився, що лише дурний не боїться. Та головне, щоб була підтримка побратимів, це дуже важливо.

Віталій, додає, що перші виїзди — це розуміння, що таке обстріли і як під час них виживати.

А також військовий порадив постійно ховатися, навіть якщо здається, що світить далеко, а летить не на тебе.

Ще одна важлива рекомендація — глибоко копати окопи, адже вони можуть допомогти вижити.

Не втратити орієнтування під час вибухів допоможуть звичайні навушники.

Коли ви розумієте, що по вашій позиції починають працювати і корегують вогонь все ближче й ближче, я б рекомендував бути в навушниках, це може врятувати життя, — сказав Віталій.

До бійців підрозділу завітав командувач об’єднаних сил Сергій Наєв. Він поспілкувався з родинами військових, а українцям нагадав, що бійці працюють з усіх сил, тож не менше відданості, віри та підтримки вони мають отримувати натомість.

Ті хто побував на фронті можуть отримати статус учасника бойових дій. Як це зробити, ми детально розповіли у матеріалі.

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