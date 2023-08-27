Побували у пеклі й мають що сказати! Як вижити на фронті: поради військових після завдання

Війна триває, за нашу перемогу віддають життя й платять кров’ю українські захисники. На фронті навіть маленька необережність може коштувати життя. На жаль, багато нюансів воїни дізнаються вже в окопі.
Бійці, які вже пройшли перші бойові виїзди, мають чим поділитись. Цей підрозділ щойно вийшов із Серебрянського району на Луганщині, де йдуть важкі бої. Тож вони дали поради тим, хто лише готується до фронту.
Головна порада — готуватися до фронту, навіть якщо ти в тилу.
Головна порада — готуватися до фронту, навіть якщо ти в тилу.
Фронт — це дійсно страшно, адже кожен, хто там перебуває, знаходиться під цілодобовим ризиком. Цей страх відчувають не лише ті, хто зараз готується вийти на заміну, а й ті, хто має бойовий досвід.
А також військовий порадив постійно ховатися, навіть якщо здається, що світить далеко, а летить не на тебе.
А також військовий порадив постійно ховатися, навіть якщо здається, що світить далеко, а летить не на тебе.
Коли ви розумієте, що по вашій позиції починають працювати і корегують вогонь все ближче й ближче, я б рекомендував бути в навушниках, це може врятувати життя, — сказав Віталій.
Коли ви розумієте, що по вашій позиції починають працювати і корегують вогонь все ближче й ближче, я б рекомендував бути в навушниках, це може врятувати життя, — сказав Віталій.
До бійців підрозділу завітав командувач об’єднаних сил Сергій Наєв. Він поспілкувався з родинами військових, а українцям нагадав, що бійці працюють з усіх сил, тож не менше відданості, віри та підтримки вони мають отримувати натомість.
Ті хто побував на фронті можуть отримати статус учасника бойових дій. Як це зробити, ми детально розповіли у матеріалі.
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