Что происходит по разным направлениям: карта боевых действий в Украине 14 мая и ситуация на фронте

Начались четыреста сорок пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. ВСУ постоянно борются с врагом, а гражданские помогают в своих сферах и следят, что показывает карта боевых действий.

Мы собрали в одном материале разные карты, отчет Генштаба и аналитику ISW.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута, они смогли занять новые позиции. По данным ISW, Силы обороны освободили 16,85 кв. км в Донецкой области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 мая 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131.

По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.

Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфине, Степок, Рясное, Поп, а также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатне, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Бударки в Харьковской области.

противник нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Прогресс, Мхи, Семеновка, Новгород-Северский Черниговской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Клюсы, Елино, Заречье, Мхи, Медведевка, Янжуловка, Гремяч Черниговской области и Старая Гута, Демьяновка, Бачевск, Свободная Слобода, Бобиловка, Волфине, Степок, Рясное, Поп, а также Уды, Казачья Лопань, Старица, Огурцово, Хатне, Гатище, Плетеневка, Бочково, Нестерное, Бударки в Харьковской области. В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Ольшана и Котляровка. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Двуречная, Табаевка, Никополь Харьковской области и Стельмаховка — Луганской. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменного и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровке, Верхнекаменскому, Спирному и Берестовому — Донецкой.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Верхнекаменного и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке Луганской области и Белогоровке, Верхнекаменскому, Спирному и Берестовому — Донецкой. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Богдановка, Хромово, Бахмут и Белая Гора. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Васютинское, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Курдюмовка и Северное. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Дружба, Северное, Южное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Георгиевка и Перемога Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Времовка Донецкой области, Бурлацкое, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области, а также Берислав и Казацкое Херсонской области.

Обстреляли населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.

Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10, уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 баражирующих боеприпаса Ланцет и еще 5 — неустановленного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Читай подробнее о российской атаке на Тернополь в материале.

Фото: Командование морской пихоты

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!