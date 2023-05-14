Что происходит по разным направлениям: карта боевых действий в Украине 14 мая и ситуация на фронте

Начались четыреста сорок пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. ВСУ постоянно борются с врагом, а гражданские помогают в своих сферах и следят, что показывает карта боевых действий.
Мы собрали в одном материале разные карты, отчет Генштаба и аналитику ISW.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжают контратаки в районе Бахмута, они смогли занять новые позиции. По данным ISW, Силы обороны освободили 16,85 кв. км в Донецкой области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА Shahed-136/131.
По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.
Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.
Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, в частности по городам Тернополь и Николаев, в результате чего есть раненые среди гражданских граждан, поврежден многоэтажный дом и другая гражданская инфраструктура.
Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Кроме того, враг нанес 79 авиационных ударов и совершил 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Авдеевском направлении противник нанес авиаудар по району Авдеевки и обстрелял Первомайское и Карловку Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время вражеские обстрелы подверглись Георгиевка и Перемога Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиаудар вблизи Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.
Обстреляли населенные пункты Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Дмитровка, Антоновка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника и 4 удара по вражеским зенитно-ракетным комплексам.
Также нашими защитниками сбиты 3 вражеских разведывательных БпЛА типа Орлан-10, уничтожены 2 разведывательных дрона типа Zala, 4 баражирующих боеприпаса Ланцет и еще 5 — неустановленного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы, реактивную систему залпового огня на огневой позиции, 2 средства противовоздушной обороны, 2 склада боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
Читай подробнее о российской атаке на Тернополь в материале.
Фото: Командование морской пихоты
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