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Очередное коварство на ночь! Что известно о последствиях взрывов в Тернополе

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 мая 2023, 01:35
вибухи Тернопіль
Фото: Pexels

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