Очередное коварство на ночь! Что известно о последствиях взрывов в Тернополе

Пока украинские певцы в Ливерпуле представляют Украину на Евровидении, родной их стальным сердцам город в огне. Ночью 13 мая российские оккупанты обстреляли Тернополь.

По предварительным данным, есть прилет в промзону Тернополя, — сообщил председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.

Также по словам городского головы Сергея Надала, в городе в результате обстрела загорелось нежилое здание.

В Тернопольской ОВД добавили, что есть попадания в складские помещения, принадлежащие коммерческим предприятиям и религиозной организации.

Пожар еще не был ликвидирован. На месте работают все необходимые службы.

Относительно пострадавших — известно о двух травмированных гражданских.

Они с ожогами и осколочными ранениями находятся в больнице, — добавляет Сергей Надал.

Местные власти просят жителей города не подходить близко к обломкам ракеты, если они встретятся на дороге, а вызвать спасателей. В случае повторной атаки необходимо пройти в укрытие и не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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