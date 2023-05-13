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Чергова підступність на ніч! Що відомо про наслідки вибухів у Тернополі

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Травня 2023, 01:35
вибухи Тернопіль
Фото: Pexels

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