Чергова підступність на ніч! Що відомо про наслідки вибухів у Тернополі

Поки українські співаки у Ліверпулі представляють Україну на Євробаченні, рідне їхнім стальним серцям місто у вогні. Вночі 13 травня російські окупанти обстріляли Тернопіль.

За попередніми даними, маємо приліт в промзону Тернополя, — повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Також за словами міського голови Сергія Надала, у місті внаслідок обстрілу загорілася нежитлова будівля.

У Тернопільській ОВА додали, що є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби.

Щодо постраждалих — наразі відомо про двох травмованих цивільних громадян.

Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні, — додає Сергій Надал.

Місцева влада просить жителів міста не підходити близько до уламків ракети, якщо вони трапляться на дорозі, а викликати рятувальників. У разі повторної атаки — необхідно пройти в укриття та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Також часто через російські винищувачі звучить сигнал повітряної тривоги. Читай про характеристики літака Ту-95МС.

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