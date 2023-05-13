Чергова підступність на ніч! Що відомо про наслідки вибухів у Тернополі

Поки українські співаки у Ліверпулі представляють Україну на Євробаченні, рідне їхнім стальним серцям місто у вогні. Вночі 13 травня російські окупанти обстріляли Тернопіль.
За попередніми даними, маємо приліт в промзону Тернополя, — повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
За попередніми даними, маємо приліт в промзону Тернополя, — повідомив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.
Також за словами міського голови Сергія Надала, у місті внаслідок обстрілу загорілася нежитлова будівля.
У Тернопільській ОВА додали, що є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації.
Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби.
Пожежу ще не ліквідували. На місці працюють усі необхідні служби.
Щодо постраждалих — наразі відомо про двох травмованих цивільних громадян.
Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні, — додає Сергій Надал.
Вони з опіками та осколковими пораненнями перебувають у лікарні, — додає Сергій Надал.
Місцева влада просить жителів міста не підходити близько до уламків ракети, якщо вони трапляться на дорозі, а викликати рятувальників. У разі повторної атаки — необхідно пройти в укриття та не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
Також часто через російські винищувачі звучить сигнал повітряної тривоги. Читай про характеристики літака Ту-95МС.
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