Карта боевых действий 16 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий сегодня, 16 мая 2024 года, жжет и горит от количества оружия, которое враг бросил на штурм украинских позиций. Невероятно сложная ситуация в пограничных районах в Харьковской области, растет напряжение и вблизи Сумской области.

Если у тебя есть проверенный сбор для военных, особенно тех, которые находятся на самых горячих направлениях — неистово донать, и других призывай это делать.

О событиях на поле боя, а также аналитике западных экспертов читай дальше, в карте боевых действий.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики института изучения войны (ISW) отметили, что темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться после того, как российские войска поначалу захватили менее защищенные районы.

В то же время Хельсинкская комиссия США заявила, что США должны позволить Украине наносить удары по военным объектам в приграничных районах России на фоне текущей российской наступательной операции в Харьковской области с территории России.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 16 мая 2024 года

По сообщению Генштаба, Силы обороны продолжают сосредоточивать основные усилия на недопущении продвижения противника в глубину нашей страны, срыве выполнения их задач по установлению полного контроля над Донецкой, Луганской и частью Харьковской областей.

На Харьковском направлении с начала суток подразделения наших войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная — Липцы, Лукянцы — Слобожанское, Пильная — Слобожанское, Муром — Старица.

Бои продолжаются на направлениях Глубокое — Липцы, Лукьянцы — Слобожанское, Пыльная — Слобожанское, Муром — Старица, Плетеновка — Волчанск. Потери позиций нашими подразделениями не допущены.

Украинские войска продолжают выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске и держат ситуацию там под контролем.

Потери оккупантов на Харьковском направлении с начала суток составляют 95 военнослужащих и 27 единиц вооружения и военной техники. В общей сложности, с 10.05.2024, на этом направлении противник потерял 710 российских оккупантов убитыми и ранеными, также уничтожено 125 единиц вражеских вооружений и военной техники.

На Купянском направлении украинские подразделения отразили 20 атак противника.

В то же время боевые действия продолжаются на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка. В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции.

На Лиманском направлении враг дважды пытался прорвать оборону украинских защитников, потери позиций не допущены.

На Северском направлении враг предпринял пять попыток штурмовать наши позиции. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Раздольевка и Спорное. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении украинские войска отразили пять атак российских оккупантов. Боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Новый и Андреевка.

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На Покровском направлении противник предпринял 18 напрасных попыток атаковать наши позиции. Боевые действия еще продолжаются на направлениях Очеретино — Новоалександровка, Очеретино — Калиново, Архангельское — Новоалександровка, Соловьево — Сокол.

Также российские оккупанты продолжают давить огнем из разных видов вооружения, а наши воины мужественно противостоят, на направлениях Очеретино — Соловьево, Семеновка — Новоселовка Первая, Тоненькое — Уманское, Тоненькое — Нетайлово, Первомайское — Нетайлово. Ситуация напряженная, информация о состоянии дел обновляется.

На Кураховском направлении наши войска отразили пять атак противника. Бои продолжаются в районах населенных пунктов Водяное и Победа. Силы обороны улучшили тактическое положение в районе населённого пункта Победа.

На Времевском направлении враг предпринял 22 бесполезных попытки прорвать оборону наших войск. Потери позиций не допущены, боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении подразделения наши войска отразили четыре атаки российских оккупантов в направлении Новопрокоповка — Роботино, в ходе боев потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении наши воины обороняют позиции на левом берегу Днепра. За текущие сутки отражены пять попыток противника вытеснить украинские войска.

По уточненной информации, с начала суток произошло 140 боевых столкновений. Существенных изменений в обстановке, в состоянии и положении наших войск не произошло.

В то же время враг нанес два ракетных, 48 авиационных ударов, 255 ударов дронами-камикадзе и осуществил более 2400 обстрелов позиций наших войск.

Потери российских оккупантов составили почти 890 человек убитыми и ранеными и 340 единиц вооружения и военной техники.

Кроме сложностей на фронте, в Украине с сегодняшнего дня снова действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Узнать график отключения света можно в материале.

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