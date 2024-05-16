Карта бойових дій 16 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій сьогодні, 16 травня 2024 року, пече та горить від тієї кількості зброї, яку ворог кинув на штурм українських позицій. Неймовірно складною ситуація є на прикордонні у Харківській області, зростає напруга і поблизу Сумщини.

Будь ласка, якщо ти маєш перевірений збір для військових, особливо тих, які знаходяться на найгарячіших напрямках — несамовито донать, і інших закликай це робити.

Про події на полі бою, а також аналітику західних експертів — читай далі, у карті бойових дій.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області продовжує знижуватися після того, як російські війська спочатку захопили менш захищені райони.

Водночас Гельсінська комісія США заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії на тлі поточної російської наступальної операції в Харківській області з території Росії.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 16 травня 2024 року

За повідомленням Генштабу, Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні просування противника в глибину нашої країни, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей. На Харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках Пильна — Липці, Лукянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця. Бої ще тривають на напрямках Глибоке — Липці, Лукʼянці — Слобожанське, Пильна — Слобожанське, Муром — Стариця, Плетенівка — Вовчанськ. Втрат позицій нашими підрозділами не допущено. Українські війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем. Втрати загарбників на Харківському напрямку з початку доби становлять 95 військовослужбовців та 27 одиниць озброєння і військової техніки. Загалом, з 10.05.2024, на цьому напрямку противник втратив 710 російських окупантів вбитими та пораненими, також знищено 125 одиниць ворожих озброєння та військової техніки. На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. Водночас бойові дії ще тривають на напрямках Кислівка — Іванівка, Котлярівка — Піщане, Куземівка — Стельмахівка, Ковалівка — Новоєгорівка. В окремих районах, в результаті інтенсивного вогневого впливу противника, наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції. На Лиманському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборону українських захисників, втрат позицій не допущено. На Сіверському напрямку ворог здійснив пʼять спроб штурмувати наші позиції. Бойові дії ще тривають в районах населених пунктів Роздолівка та Спірне. Ситуація контрольована. На Краматорському напрямку українські війська відбили пʼять атак російських окупантів. Бойові дії все ще тривають в районах населених пунктів Новий та Андріївка.

Читати на тему Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн За допомогою кількох сайтів можна легко дізнатися інформацію про повітряну тривогу по всій Україні.

На Покровському напрямку противник здійснив 18 марних спроб атакувати наші позиції. Бойові дії ще тривають на напрямках Очеретине — Новоолександрівка, Очеретине — Калинове, Архангельське — Новоолександрівка, Соловйове — Сокіл.

Також російські окупанти продовжують тиснути вогнем з різних видів озброєння, а наші воїни мужньо протистоять, на напрямках Очеретине — Соловйове, Семенівка — Новоселівка Перша, Тоненьке — Уманське, Тоненьке — Нетайлове, Первомайське — Нетайлове. Ситуація напружена, інформація щодо стану справ оновлюється.

На Курахівському напрямку наші війська відбили пʼять атак противника. Бої тривають в районах населених пунктів Водяне та Побєда. Сили оборони покращили тактичне положення в районі населеного пункту Побєда.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 марні спроби прорвати оборону наших військ. Втрат позицій не допущено, бойові дії тривають, ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили чотири атаки російських окупантів на напрямку Новопрокопівка — Роботине, в ході боїв втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку наші воїни обороняють позиції на лівому березі Дніпра. За поточну добу відбито пʼять спроб противника витіснити українські війська.

За уточненою інформацією, з початку доби відбулося 140 бойових зіткнень. Суттєвих змін в обстановці, змін у стані та положенні наших військ не відбулось.

Водночас ворог завдав два ракетних, 48 авіаційних ударів, 255 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

Втрати російських окупантів склали майже 890 осіб вбитими та пораненими й 340 одиниць озброєння та військової техніки.

Окрім складнощів на фронті, в Україні від сьогодні знову діють графіки погодинних відключень електроенергії. Дізнатися графік відключення світла можна у матеріалі.

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