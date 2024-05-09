Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 мая 2024 года передает не только изображения в миниатюре тех событий, которые происходят на фронте и на самом деле масштабны в историческом значении.
У этой карты даже есть звук. Ее звучание заполняется звонким эхом, которое катится по земле после взрыва очередного вражеского снаряда. Но в то же время она и звучит тишиной, пленяющей пространство, когда слышишь о гибели еще одного защитника или защитницы.
Когда-то изменения на этой карте остановят свое движение. И чтобы финальное изображение не вызывало горького привкуса потери, уже сегодня следует не забывать, что каждое действие и донат имеют значение на поле боя. Так что без них не должно проходить ни один день.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили наступать вблизи Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области.
Также российские оккупационные чиновники продолжают попытки принудительного призыва мирного украинского населения в российскую армию на временно оккупированной территории Херсонской области.
Вместе с тем, Кремль сотрудничает с оккупационной администрацией, чтобы усилить контроль России над системой защиты детей на временно оккупированных территориях Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновение. Всего враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности энергетическая.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода и Мостки Черниговской области, Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запселлье Сумской области.
На Купянском направлении наши воины отразили семь атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.
Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружба, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отразили 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.
Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка и Московское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.
На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра — совершил одну безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и восьми районам сосредоточения личного состава противника.
Но изменить ситуацию на карте могут помочь современные истребители. Читай, что известно о решении Бельгии передать Украине истребители F-16 и когда это произойдет.
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