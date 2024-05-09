Карта боевых действий 9 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 мая 2024 года передает не только изображения в миниатюре тех событий, которые происходят на фронте и на самом деле масштабны в историческом значении.

У этой карты даже есть звук. Ее звучание заполняется звонким эхом, которое катится по земле после взрыва очередного вражеского снаряда. Но в то же время она и звучит тишиной, пленяющей пространство, когда слышишь о гибели еще одного защитника или защитницы.

Когда-то изменения на этой карте остановят свое движение. И чтобы финальное изображение не вызывало горького привкуса потери, уже сегодня следует не забывать, что каждое действие и донат имеют значение на поле боя. Так что без них не должно проходить ни один день.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжили наступать вблизи Авдеевки Донецкой области и на западе Запорожской области.

Также российские оккупационные чиновники продолжают попытки принудительного призыва мирного украинского населения в российскую армию на временно оккупированной территории Херсонской области.

Вместе с тем, Кремль сотрудничает с оккупационной администрацией, чтобы усилить контроль России над системой защиты детей на временно оккупированных территориях Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 121 боевое столкновение. Всего враг нанес 59 ракетных и 55 авиационных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры, в частности энергетическая.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белый Колодец, Старый Салтов и Лукьянцы Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Блешня, Михальчина Слобода и Мостки Черниговской области, Прогресс, Искрисковщина, Басовка и Запселлье Сумской области.

На Купянском направлении наши воины отразили семь атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка Луганской области, где противник пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в частности, Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Новолюбовка и Серебрянское лесничество Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 21 атаку в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Андреевка, Верхнекаменское, Новый, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Часов Яр, Дружба, Северное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более десяти населенных пунктов, в том числе Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 35 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеньевка, Сокол, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Карловка и Московское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новоалександровка, Сокол, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации шесть раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 19 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Белогорье, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра — совершил одну безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов. Среди них Крынки, Тягинка, Качкаровка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины и подразделения ракетных войск нанесли удары по трем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и восьми районам сосредоточения личного состава противника.

Но изменить ситуацию на карте могут помочь современные истребители. Читай, что известно о решении Бельгии передать Украине истребители F-16 и когда это произойдет.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.