Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 9 травня 2024 передає не лише зображення в мініатюрі тих подій, які відбуваються на фронті та насправді є масштабними в історичному значенні.

Ця мапа навіть має звук. Її звучання заповнюється дзвінким відлунням, яке котиться землею після вибуху чергового ворожого снаряду. Але водночас вона й лунає тишею, яка полонить простір, коли чуєш про загибель ще одного захисника чи захисниці.

Колись зміни на цій карті зупинять свій рух. І щоб фінальне зображення не викликало гіркого присмаку втрати, уже сьогодні варто не забувати, що кожна дія і донат — мають значення на полі бою. Тож без них не має проходити жоден день.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжили наступати поблизу Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області.

Також російські окупаційні чиновники продовжують спроби примусового призову мирного українського населення до російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Разом з тим Кремль співпрацює з окупаційною адміністрацією, щоб посилити контроль Росії над системою захисту дітей на тимчасово окупованих територіях Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема енергетична.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад десять населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода та Містки Чернігівської області, Прогрес, Іскрисківщина, Басівка та Запсілля Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили сім атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько десяти населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське Луганської області, Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Дружба, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад десять населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Карлівка та Московське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, шість разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра — здійснив одну безуспішну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України та підрозділи ракетних військ завдали ударів по трьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та вісьмох районах зосередження особового складу противника.

Та змінити ситуацію на карті можуть допомогти сучасні винищувачі. Читай, що відомо про рішення Бельгії передати Україні винищувачі F-16 та коли це станеться.

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