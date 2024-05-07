Вже зовсім скоро! Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16: коли та що відомо

У 2024 році Бельгія планує передати Україні сучасні винищувачі F-16. Рішення про це ухвалив уряд країни.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо.
За його словами, бельгійський лідер також підтвердив участь своєї країни в Саміті миру у Швейцарії.
— Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру, — підкреслив український лідер.
Обговорили оборонну та політичну співпрацю, — додав Зеленський.
Обговорили оборонну та політичну співпрацю, — додав Зеленський.
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2024
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду…
Також він висловив надію на фактичний початок переговорів щодо приєднання України до ЄС вже в червні. Бельгійське головування в ЄС візьме важливу роль у цьому питанні.
Нагадаємо, що Данія планує передати перші літаки F-16 Україні влітку 2024 року, а процес триватиме і восени. Нідерланди також планують розпочати відправку винищувачів до України після цього.
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