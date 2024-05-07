Вже зовсім скоро! Бельгія вирішила передати Україні винищувачі F-16: коли та що відомо

У 2024 році Бельгія планує передати Україні сучасні винищувачі F-16. Рішення про це ухвалив уряд країни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо.

За його словами, бельгійський лідер також підтвердив участь своєї країни в Саміті миру у Швейцарії.

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— Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру, — підкреслив український лідер.

Обговорили оборонну та політичну співпрацю, — додав Зеленський.

Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо.



Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру.



Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2024

Також він висловив надію на фактичний початок переговорів щодо приєднання України до ЄС вже в червні. Бельгійське головування в ЄС візьме важливу роль у цьому питанні.

Нагадаємо, що Данія планує передати перші літаки F-16 Україні влітку 2024 року, а процес триватиме і восени. Нідерланди також планують розпочати відправку винищувачів до України після цього.

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