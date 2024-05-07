Уже совсем скоро! Бельгия решила передать Украине истребители F-16: когда и что известно

В 2024 году Бельгия намерена передать Украине современные истребители F-16. Решение об этом приняло правительство страны.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
По его словам, бельгийский лидер также подтвердил участие своей страны в Саммите мира в Швейцарии.
— Для нас важна принципиальная позиция Бельгии по поводу Формулы мира, — подчеркнул украинский лидер.
Обсудили оборонное и политическое сотрудничество, — добавил Зеленский.
Обсудили оборонное и политическое сотрудничество, — добавил Зеленский.
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2024
Провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Подякував за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії. Для нас важлива принципова позиція Бельгії щодо Формули миру. Обговорили оборонну та політичну співпрацю. Цінуємо рішення бельгійського уряду…
Также он выразил надежду на фактическое начало переговоров по присоединению Украины к ЕС уже в июне. Бельгийское председательство в ЕС примет важную роль в этом вопросе.
Напомним, что Дания планирует передать первые самолеты F-16 Украине летом 2024 года, а процесс будет продолжаться и осенью. Нидерланды также планируют начать отправку истребителей в Украину после этого.
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