Молочный дефицит? Почему доноров грудного молока не хватает в Украине

Поделиться молоком, чтобы спасти жизнь.
Об этом просят медики киевлянок, которые недавно стали мамами и кормят своих младенцев.
Молоко очень нужно малышам, родившимся преждевременно и за которых сейчас борются медики столичного перинатального центра.
Там работает единственный в Украине банк грудного молока.
Поскольку продукт этот уникален и никакими смесями его не заменить, спрос на него огромный.
Но вот мам, готовых делиться самым дорогим, пока не хватает.
Донором грудного молока стала ведущая Вікон Ольга Кучер и рассказала, как это и для чего это нужно.