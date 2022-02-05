Молочный дефицит? Почему доноров грудного молока не хватает в Украине

Поделиться молоком, чтобы спасти жизнь.

Об этом просят медики киевлянок, которые недавно стали мамами и кормят своих младенцев.

Молоко очень нужно малышам, родившимся преждевременно и за которых сейчас борются медики столичного перинатального центра.

Там работает единственный в Украине банк грудного молока.

Поскольку продукт этот уникален и никакими смесями его не заменить, спрос на него огромный.

Но вот мам, готовых делиться самым дорогим, пока не хватает.

Донором грудного молока стала ведущая Вікон Ольга Кучер и рассказала, как это и для чего это нужно.