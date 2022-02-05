Молочний дефіцит? Чому донорок грудного молока не вистачає в Україні

Поділитися молоком, щоб урятувати життя.

Про таке просять медики киянок, які нещодавно стали мамами та годують своїх немовлят.

Молоко дуже потрібне малюкам, які народилися передчасно та за яких зараз борються медики столичного перинатального центру.

Там працює єдиний в Україні банк грудного молока.

Оскільки продукт цей унікальний і жодними сумішами його не замінити, попит на нього шалений.

Та от мам, які готові ділитися найдорожчим, наразі бракує.

Доноркою грудного молока стала ведуча Вікон Ольга Кучер і розказала, як воно і для чого це потрібно.