Не дал сигарету: как журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве

Известного журналиста Андрея Куликова избили и ограбили в Киеве. Нападение произошло еще на Рождество, впрочем, известно о нем стало только сейчас.

Это было под утро. Куликов как раз шел на работу, когда к нему подошли четверо неизвестных и попросили сигарету.

Получив отказ, злоумышленники сначала избили журналиста, а затем отобрали у него три тысячи гривен и мобильный телефон.

Андрей Куликов в комментарии Детектору медиа рассказал: