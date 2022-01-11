Не дав цигарку: як журналіста Андрія Куликова побили та пограбували у Києві

Відомого журналіста Андрія Куликова побили та пограбували у Києві. Напад стався ще на Різдво, втім відомо про нього стало лише зараз.

Це було під ранок. Куликов саме йшов на роботу, коли до нього підійшли четверо невідомих та попросили цигарку.

Отримавши відмову, зловмисники спочатку побили журналіста, а потім ще й відібрали в нього три тисячі гривень та мобільний телефон.

Андрій Куликов у коментарі Детектору медіа розповів:

Нині я почуваюся нормально.

Зі своєю професійною діяльністю він напад не пов’язує.