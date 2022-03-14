Гибнут на троллейбусных остановках — ситуация в Харькове и области 14.03.22

Количество бомбардировок в Харьковской области уменьшилось примерно вдвое. За последние сутки в регионе не было массовых воздушных атак. Однако под артиллерийским и минометным огнем до сих пор остаются разные районы Харькова и области.

Мирные жители гибнут даже на троллейбусных остановках, а в Харьковском зоопарке погибли три сотрудника, которые пытались покормить животных.

На главной улице Харькова обстреляли гимназию для слепых и слабовидящих детей, а на окраине города российские военные попали в подвал хрущёвки — там прятались пожилые люди и мамы с детьми.

Вражеские попадания горожане фиксируют и на СТО возле больницы скорой помощи.

Ситуация в Харьковской области 14 марта:

Из оккупированных пригородов оккупанты ракетами обстреливают Салтовку и Большую Даниловку.

Накануне в селе Гусаровка погибла целая семья с малолетним ребенком — их машину расстреляли.

С 13 марта в Чугуев уже запретили въезд из соображений безопасности.

Под обстрелами рашистов находятся и Дергачи. Там попали в одну из фабрик райцентра.

Самая сложная ситуация в Изюме: он в осаде и частично оккупирован. Под городком ведутся бои, поэтому речь об эвакуации не идет. Люди полностью отрезаны от мира: без света, воды и связи.

Рашисты попали в установку комплексной подготовки газа в поселке Глазуновка — там произошло интенсивное горение газа. Был травмирован один работник.

Спасатели разбирают завалы в разных районах города и Харьковской области. За неимением рук им помогают коллеги из Днепра и Полтавы.

В Киеве сейчас тоже неспокойно: взрыв на Оболони и на заводе Антонов — что известно и есть ли жертвы?