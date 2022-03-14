Гибнут на троллейбусных остановках — ситуация в Харькове и области 14.03.22

Количество бомбардировок в Харьковской области уменьшилось примерно вдвое. За последние сутки в регионе не было массовых воздушных атак. Однако под артиллерийским и минометным огнем до сих пор остаются разные районы Харькова и области.
Мирные жители гибнут даже на троллейбусных остановках, а в Харьковском зоопарке погибли три сотрудника, которые пытались покормить животных.
На главной улице Харькова обстреляли гимназию для слепых и слабовидящих детей, а на окраине города российские военные попали в подвал хрущёвки — там прятались пожилые люди и мамы с детьми.
Вражеские попадания горожане фиксируют и на СТО возле больницы скорой помощи.
Спасатели разбирают завалы в разных районах города и Харьковской области. За неимением рук им помогают коллеги из Днепра и Полтавы.
В Киеве сейчас тоже неспокойно: взрыв на Оболони и на заводе Антонов — что известно и есть ли жертвы?