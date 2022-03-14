Гинуть на тролейбусних зупинках — яка ситуація в Харкові та області 14.03.22

Кількість бомбардувань на Харківщині зменшилася приблизно вдвічі. За останню добу у регіоні не було масових повітряних атак. Проте під артилерійським та мінометним вогнем досі залишаються різні райони Харкова та області.
Мирні мешканці гинуть навіть на тролейбусних зупинках, а у Харківському зоопарку загинули троє співробітників, які намагалися погодувати тварин.
На головній вулиці Харкова обстріляли гімназію для сліпих та слабозорих дітей. На околиці міста російські армійці поцілили у підвал хрущовки — там переховувалися літні люди та мами з дітьми.
Ворожі потрапляння містяни фільмують і на СТО поблизу лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Рятувальники розбирають завали в різних районах міста та Харківщини. Через брак рук їм допомагають колеги з Дніпра та Полтави.
У Києві зараз теж неспокійно: вибух на Оболоні та на заводі Антонов, що відомо та чи є жертви?