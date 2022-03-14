Гинуть на тролейбусних зупинках — яка ситуація в Харкові та області 14.03.22

Кількість бомбардувань на Харківщині зменшилася приблизно вдвічі. За останню добу у регіоні не було масових повітряних атак. Проте під артилерійським та мінометним вогнем досі залишаються різні райони Харкова та області.

Мирні мешканці гинуть навіть на тролейбусних зупинках, а у Харківському зоопарку загинули троє співробітників, які намагалися погодувати тварин.

На головній вулиці Харкова обстріляли гімназію для сліпих та слабозорих дітей. На околиці міста російські армійці поцілили у підвал хрущовки — там переховувалися літні люди та мами з дітьми.

Ворожі потрапляння містяни фільмують і на СТО поблизу лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

З окупованих передмість окупанти ракетами обстрілюють Салтівку та Велику Данилівку.

Напередодні у селі Гусарівка загинула ціла родина із малолітньою дитиною — їхню автівку розстріляли.

Від 13 березня до Чугуєва уже заборонили в’їзд з міркувань безпеки.

Під обстрілами рашистів перебувають і Дергачі. Там потрапили в одну з фабрик райцентру.

Найскладніша ситуація в Ізюмі. Він в облозі та частково захоплений окупантами. Під містом точаться бої, тож про евакуацію не йдеться. Люди повністю відрізані від світу — без світла, води та зв’язку.

Рашисти влучили в установку комплексної підготовки газу в селищі Глазунівка — там відбулося інтенсивне горіння газу. Був травмований один працівник.

Рятувальники розбирають завали в різних районах міста та Харківщини. Через брак рук їм допомагають колеги з Дніпра та Полтави.

У Києві зараз теж неспокійно: вибух на Оболоні та на заводі Антонов, що відомо та чи є жертви?