Шахед упал прямо возле дома! Село Старые Безрадичи изуродовали дроны РФ

У них разбит весь двор. Вражеский дрон упал прямо возле дома. У пожилых супругов в селе Старые Безрадичи в Киевской области уничтожен гараж, авто, выбиты все окна и пробита крыша.

Начала бежать в комнату. А тут уже красное зарево. Там уже горело, а тут все красное. Говорю: “Боже, дедушка! Что это такое? Что это такое красное?” Не думала, что это там горит, — рассказывает пострадавшая Ольга Михайловна.

Сбитый вражеский Шахед упал рядом с домом, на гараж и кладовку с хозяйственными принадлежностями. После взрыва начался пожар. Муж Ольги Иван спал в соседней комнате. Вспоминают, что запаниковали и не знали, куда прятаться.

В ночь на 19 декабря российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Из 35 беспилотников 30 удалось сбить. Последствия очередной вражеской атаки смотри в видео.

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