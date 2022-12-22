Шахед впав прямо біля дому! Село Старі Безрадичі понівечили дрони РФ

Їм потрощило усе подвір’я. Ворожий дрон упав просто біля будинку. Літньому подружжю у селі Старі Безрадичі, що на Київщині, знищило гараж, авто, вибило усі вікна і пробило дах.

Почала бігти в кімнату. А тут вже червоне зарево. Там горіло вже, а тут все червоне полотно. Кажу: “Боже, діду! Що це таке?! Що це таке червоне?!” Не думала, що це воно там горить, — розповідає постраждала Ольга Михайлівна.

Збитий ворожий Шахед впав поруч з будинком, на гараж і комірчину з господарським приладдям. Після вибуху зайнялася пожежа. Чоловік Ольги Іван спав у сусідній кімнаті. Згадують, що запанікували та не знали, куди ховатися.

У ніч на 19 грудня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. З 35 безпілотників 30 вдалося збити. Наслідки чергової ворожої атаки дивись у відео.

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