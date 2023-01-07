Мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома! Поздравления Зеленского с Рождеством 2023

Украинцы живут в особые времена и каждый праздник для нас сейчас приобретает новые значения. Однако каждый раз памятная дата напоминает нам, что в единстве наша сила.

Это праздник согласия и единения семьи, — отметил президент Украины Владимир Зеленский в начале поздравления украинцев с Рождеством Христовым.

Вдруг у вас не было возможности пересмотреть речь президента или хотите пересмотреть ее снова, мы публикуем полное видео рождественского поздравления Владимира Зеленского.

Поздравление Зеленского с Рождеством Христовым 2023

Все мы вместе — большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас — дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, — наша семья единая как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Едина в своей вере в единую победу.

Сейчас также смотрят

Мы все равно ее приближаем. Каждый день. Все равно стоим друг за друга, бок о бок. Каждый день. Защищаем свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру. Как это делали наши предки казаки — защитники веры и церкви Христовой. И так, как это делали все их потомки и продолжатели традиций нашей армии и народа.

Наши предки верили, что вечером в канун Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Как поется, увидеть тех, кого оставили на земле. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить пришедших на нашу землю. Мы живем в особенные времена. И все наши праздники — особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции.

На праздники нельзя одевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и бьемся с черными силами.

К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям — да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы сражаемся с чертами и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд.

Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы деремся, чтобы не стать добычей и победить зверя.

Это видит Бог. Это видит мир. Колядку колоколов, написанную на музыку Николая Леонтовича, перепевают более чем в 150 вариациях. Украинский Щедрик дарит рождественский дух всей планете. Дух надежды, дух добра и чуда. В этом году этот дух мира дарит не только наша музыка, но и украинская отвага, несокрушимость, непокорность, непобедимость. Наши предки верили, что в ночь на Рождество открываются небеса. И если в это время попросить высшие силы о своей мечте, она непременно сбудется.

Сегодня мечта у всех нас одна. Пусть в каждую семью придет согласие, в каждый дом — достаток, на украинскую землю — победа, а с ней тысячелетний мир и процветание.

Вдохновенной была и речь президента Украины в начале года. Читай, каким было поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом 2023.