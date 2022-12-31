Год нашей победы! Поздравление Зеленского с Новым годом 2023

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом 2023. Вдруг у вас не было возможности пересмотреть речь по телевидению или хотите посмотреть снова, мы публикуем полное видео новогоднего поздравления Зеленского.

Поздравления Зеленского с Новым годом 2023 — смотреть онлайн

— Нам все еще может быть темно, громко и сложно, но нам точно уж никогда не будет страшно! И никогда не будет стыдно. Это был год. Год Украины. Год украинцев.

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2022 ранил нас в сердце. Мы выплакали все слезы. Прокричали все молитвы. 311 дней. О каждой минуте нам есть что сказать. Но большинство слов – лишние. Не нужны пояснения, украшения. Нужна тишина. Чтобы услышать. Нужны паузы. Чтобы понять.

Мы не знаем, что принесет нам новый, 2023-й, год. Я хочу всем нам пожелать одного – победы. И это главное. Одно пожелание для всех украинцев.

Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращение наших людей. Воинов – в свои семьи. Пленных – в свои дома. Переселенцев – в свою Украину. Возвращение наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными.

Возвращение к обычной жизни. До счастливых минут без комендантского часа. До земных радостей без воздушных тревог. Возвращение того, что у нас украли. Детство наших детей, спокойная старость наших родителей.

Пусть все это принесет новый год. Мы готовы за это сражаться. Вот почему каждый из нас здесь. Я тут. Мы здесь. Вы тут. Все тут. Мы все – это Украина.

Слава Украине!

С Новым годом!

У каждого из нас свои традиции на Новый год, но в этом году у нас одно желание на всех — победа и мирное небо. Раньше мы рассказывали о новогодних традициях разных стран, которые тебя удивят.