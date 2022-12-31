Рік нашої перемоги! Привітання Зеленського з Новим роком 2023

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Новим роком 2023. Раптом ви не мали можливості переглянути промову по телебаченню або хочете переглянути знову, ми публікуємо повне відео новорічного привітання Зеленського.

Привітання Зеленського з Новим роком 2023 – дивитись онлайн

– Нам все ще може бути темно, гучно й складно, але нам точно вже ніколи не буде страшно! І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців.

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2022 рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів – зайві. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити.

Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Я хочу всім нам побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців.

Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними.

Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків.

Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна.

Слава Україні!

З Новим роком!

У кожного з нас є свої традиції на Новий рік, але цьогоріч у нас одне бажання на всіх — перемога і мирне небо. Раніше ми розповідали про новорічні традиції різних країн, які тебе здивують.