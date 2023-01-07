Україна

Ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому. Привітання Зеленського з Різдвом 2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Січня 2023, 12:32

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