Ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому. Привітання Зеленського з Різдвом 2023

Українці живуть в особливі часи й кожне свято для нас зараз набуває нових значень. Однак кожного разу пам’ятна дата нагадує нам, що в єдності наша сила.

Це свято злагоди та єднання сім’ї, — зазначив президент України Володимир Зеленський на початку привітання українців з Різдвом Христовим.

Раптом ви не мали можливості переглянути промову президента або хочете переглянути її знову, ми публікуємо повне відео різдвяного привітання Володимира Зеленського.

Привітання Зеленського з Різдвом Христовим 2023

Усі ми разом — велика українська родина. І хоч би де ми перебували зараз — вдома, на роботі, в окопі, в дорозі, в Україні чи закордоном, — наша родина єдина як ніколи. У своїй мужності, незламності, взаємоповазі та взаємодопомозі. Єдина у своїй вірі в єдину перемогу.

Зараз також дивляться

Ми однаково її наближаємо. Щодня. Однаково стоїмо одне за одного, пліч-о-пліч. Щодня. Захищаємо свою землю, свою культуру, свої традиції, свою віру. Як це робили наші предки козаки — захисники віри й церкви Христової. І так, як це робили всі їхні нащадки та продовжувачі традицій нашого війська й нашого народу.

Наші предки вірили, що ввечері напередодні Різдва душі померлих родичів спускаються з небес. Як співається, побачити тих, кого лишили на землі. Сьогодні духи наших предків допомагають нам кожного дня. Бити тих, хто прийшов на нашу землю. Ми живемо в особливі часи. І всі наші свята – особливі. І ми змушені порушувати деякі наші традиції, аби захистити наші традиції.

На свята не можна вдягати темний або старий, поношений одяг, аби біда не приходила в дім. Але біда прийшла в наш дім 24 лютого 2022 року, тож із того часу ми не в білих одежах і б’ємось із чорними силами.

До гостей потрібно ставитися особливо привітно та дбайливо. До гостей — так, але не до окупантів. У святий день не можна прибирати й виносити з дому сміття, але ми б’ємося з чортами й виносимо сміття з нашого дому понад 300 днів поспіль.

Заборонено шити й в’язати, але ми плетемо маскувальні сітки та шиємо бронежилети, долаючи зло. В ці дні наші предки не ходили на полювання, але ми б’ємось, аби не стати здобиччю й перемогти звіра.

Це бачить Бог. Це бачить світ. Колядку дзвонів, написану на музику Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Український Щедрик дарує різдвяний дух усій планеті. Дух надії, дух добра й дива. Цьогоріч цей дух світу дарує не тільки наша музика, а й українська відвага, незламність, нескореність, непереможність. Наші предки вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться.

Сьогодні мрія в усіх нас одна. Нехай у кожну родину прийде злагода, у кожну домівку — достаток, на українську землю — перемога, а з нею — тисячолітні мир і процвітання.

Натхненною була й промова президента України на початку року. Читай, яким було привітання президента України Володимира Зеленського з Новим роком 2023.