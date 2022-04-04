Российские оккупанты отошли от Чернигова. Какая ситуация в городе сейчас и есть ли путь к возвращению

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал о ситуации в городе.

Войска российских агрессоров отошли от Чернигова, уходят из области.

Сегодня организовали и открыли временный маршрут, по которому относительно безопасно можно отправлять гуманитарную помощь в Чернигов и вывозить людей.

Вячеслав Чаус призывает черниговчан не создавать ажиотаж на дорогах, и, по возможности, воспользоваться маршрутом позже.

Чернигов разрушен во многих районах города. Россияне били по гражданской инфраструктуре. Разрушенных домов много – их нужно сносить и строить заново.

В городе повреждены электросети, водоснабжение, другие объекты инфраструктуры и обеспечения.