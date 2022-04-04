Російські окупанти відійшли від Чернігова. Яка ситуація в місті зараз та чи є шлях до повернення

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус розповів про ситуацію в місті.

Війська російських агресорів відійшли від Чернігова, відходять з області.

Сьогодні організували та відкрили тимчасовий маршрут, яким відносно безпечно можна відправляти гуманітарну допомогу до Чернігова та вивозити людей.

В’ячеслав Чаус закликає чернігівчан не створювати ажіотажу на дорогах, та, за можливості, скористатись маршрутом пізніше.

Чернігів зруйнований в багатьох районах міста. Росіяни били по цивільній інфраструктурі. Зруйнованих будинків багато — їх потрібно зносити й будувати наново.

У місті пошкоджені електромережі, водопостачання, інші об’єкти інфраструктури та забезпечення.