Обстрелы не утихают: ситуация в Никополе — люди вынуждены уезжать на ночь

По несколько раз в сутки с территорий временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, в частности Энергодара, россияне обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Накануне ранения получил один человек.

Беспощадно и ежедневно враг разрушает мирные города и села, жилые дома, больницы и учебные заведения. Большинство людей не ночуют в собственных домах. Как только наступает ночь — выезжают подальше, ведь до ближайших позиций россиян всего несколько километров.

Ситуация в Никополе 22 ноября — целых домов почти нет

Из Градов и ствольной артиллерии накануне россияне шесть раз накрыли огнем Никопольский район. На три общины оккупанты направили почти 60 снарядов.

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Обломок от одного ранил Николая. К счастью, травма не тяжелая. Пенсионер сразу получил квалифицированную медицинскую помощь и сейчас лечится амбулаторно. То, что уцелел, считает чудом.

На той стороне услышал, как раз в спальню вошел. Меня тот первый спас. Если бы дальше прошел, мне бы две ноги перебило и кости, — рассказывает житель Никополя Николай.

Так сейчас выглядит его дом. Вражеское железо, которое россияне выпускают из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, ковром ложится на жилые кварталы Никополя. От удара в дом Николая вылетело окно и часть стены.

Так же от российских залпов содрогнулся и дом Владимира на соседней улице. От смерти его и жену спасло то, что успели забежать в укрытие.

Около половины первого ночи начались прилеты. Первый прилетел к соседям, второй — к этим соседям, и эти дротики прилетели ко мне в машину. Здесь был ад. Едва добежали с женой в подвал.

Вражеские снаряды все же наделали беды семье — разбили автомобиль. Но это, говорит Владимир, наживное. Главное, что все живы.

Мощно и систематически через Каховское водохранилище россияне обстреливают Никопольский район почти четыре месяца. За это время только в райцентре вражеские снаряды изуродовали более 2000 зданий и унесли жизни 11 гражданских. Под постоянными артиллерийскими обстрелами в городе готовятся к сверхтяжелой зиме.

Мы закупаем генераторы, тепловые пушки, твердотопливные печки. В крайних случаях мы сможем открыть пункты обогрева — делаем их там, где укрытие, — отчитывается городской голова Никополя Александр Саюк.

Регулярно россияне накрывают огнем и соседние Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую общины — по мирным людям оккупанты бьют днем ​​и ночью.

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