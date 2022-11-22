Україна

Обстріли не вщухають: ситуація в Нікополі — люди змушені виїжджати на ніч

Христина Венгеляускайте 22 Листопада 2022, 13:00

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