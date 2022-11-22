Обстріли не вщухають: ситуація в Нікополі — люди змушені виїжджати на ніч

По кілька разів на добу з територій тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, зокрема Енергодару, росіяни гатять по Нікопольському району, що на Дніпропетровщині. Напередодні поранень зазнав один чоловік.

Нещадно та щоденно ворог руйнує мирні міста та села, житлові будинки, лікарні та навчальні заклади. Більшість людей не ночують у власних оселях, щойно настає ніч — виїжджають подалі, адже до найближчих позицій росіян всього кілька кілометрів.

Ситуація в Нікополі 22 листопада — цілих будинків майже немає

Із Градів та ствольної артилерії напередодні росіяни шість разів накрили вогнем Нікопольський район. На три громади окупанти скерували майже 60 снарядів.

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Уламок від одного поранив пана Миколу. На щастя, травма не важка. Пенсіонер одразу отримав кваліфіковану медичну допомогу і нині лікується амбулаторно. Те, що вцілів, вважає за диво.

На тій стороні почув, якраз у спальню зайшов. Мене той перший врятував. Якщо б далі пройшов, мені б дві ноги перебило і кості, — розповідає житель Нікополя пан Микола.

Так нині виглядає його будинок. Вороже залізяччя, яке росіяни випускають із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, килимом лягає на житлові квартали Нікополя. Від удару в оселі Миколи вилетіло вікно та частина стіни.

Так само від російських залпів здригнувся і будинок Володимира на сусідній вулиці. Від смерті його та дружину врятувало те, що встигли забігти у сховище.

Близько пів на першу ночі почалися прильоти. Перший прилетів до сусідів, другий — до цих сусідів, і ці дротики прилетіли до мене в машину. Тут було пекло. Ледве добігли з дружиною до підвалу.

Ворожі снаряди все ж наробили лиха родині — потрощили автомобіль. Та це, каже Володимир, наживне. Головне, що всі живі.

Потужно та систематично через Каховське водосховище росіяни обстрілюють Нікопольський район уже майже чотири місяці. За цей час лише в райцентрі ворожі снаряди понівечили понад 2000 будівель та забрали життя 11 цивільних. Під постійними артилерійськими обстрілами в місті готуються до надважкої зими.

Ми закуповуємо генератори, теплові гармати, твердопаливні пічки. У крайніх випадках ми зможемо відкрити пункти обігріву — робимо їх там, де укриття, — звітує міський голова Нікополя Олександр Саюк.

Регулярно росіяни накривають вогнем і сусідні Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. По мирному люду окупанти не цураються бити вдень і вночі.

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