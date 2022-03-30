Собрали более 11 млн фунтов! Как прошел Concert For Ukraine

Вчера, 29 марта, в английском городе Бирмингем прошел двухчасовой концерт-акция Concert For Ukraine.

Ее организовали, чтобы собрать средства для гуманитарного Комитета по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях (DEC).

Организаторы анонсировали участие мировых звезд, и билеты были распроданы за 45 минут. Среди знаменитостей мероприятие посетили Билли Айлиш, Эд Ширан, Snow Patrol и другие.

Специальным гостем стала Джамала. Она трогательно исполнила песню 1944.

Песня Джамалы вошла в историю по многим другим причинам, кроме поднятого однажды стеклянного микрофона! — отметили организаторы концерта.

В начале концерта диктор и журналист Тревор Макдональд зачитал заявление, в котором поблагодарил журналистов, продюсеров и съемочные группы, которые, рискуя жизнью, сообщают о войне России в Украине.

Причина, почему мы так много знаем об этом, заключается в ежедневных репортажах, которые мы читаем в прессе, видим в интернете и смотрим на экранах наших телевизоров. Это требует отваги. Требует силы духа.

В ходе концерта Роб Риндер выступил с отчетом.

На прошлой неделе он ездил на границу с Украиной, чтобы помочь родственникам своей партнерши по танцам Strictly Come Dancing Оксане Платеро, общался с работниками гуманитарной помощи и беженцами в разгар кризиса.

Если вы хотите знать, куда уходят ваши деньги, просто посмотрите позади меня, — сказал он, указывая на зал, заполненный импровизированными кроватями. — Испуганные дети. Одеяла. Спальные мешки. Это могли бы вы быть. Это все мы.

Также выступил и Том Оделл, автор хита Another love. Песня очень полюбилась украинцам во время войны.

Одной из ведущих была участница группы 90-х Spice Girls — Эмма Бантон.

В ходе концерта артистам удалось собрать 11,3 млн фунтов стерлингов, которые пойдут на помощь украинским беженцам.

Мое сердце разрывается за народ Украины, — сказала певица Камила Кабельо.

Одним из самых глубоких номеров стало выступление скрипачей вместе с украинским музыкантом, которому пришлось прерывать запись своей партии на видео четыре раза из-за бомбежки.

Певица Билли Айлиш не смогла присутствовать лично, за что извинилась, и призвала людей пожертвовать средства на помощь украинцам.

Ранее мы рассказывали, как Scorpions сменили строчки песни в поддержку Украины.