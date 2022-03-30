Зібрали понад 11 млн фунтів! Як минув Concert For Ukraine

Вчора, 29 березня, в англійському місті Бірмінгем пройшов двогодинний концерт-акція Concert For Ukraine. Її організували, щоб зібрати кошти для гуманітарного Комітету з надзвичайних ситуацій при стихійних лихах (DEC).

Організатори анонсували участь світових зірок, тож квитки були розпродані за 45 хвилин. Серед знаменитостей захід відвідали Біллі Айліш, Ед Ширан, Snow Patrol та інші.

Спеціальним гостем стала Джамала. Вона зворушливо виконала пісню 1944.

Пісня Джамали увійшла в історію з багатьох інших причин, окрім піднятого одного разу скляного мікрофону! — зазначили організатори концерту.

На початку концерту диктор та журналіст Тревор Макдональд зачитав заяву, в якій подякував журналістам, продюсерам та знімальним групам, які, ризикуючи життям, повідомляють про війну Росії в Україні.

Причина, чому ми так багато знаємо про це, полягає в щоденних репортажах, які ми читаємо в пресі, бачимо в інтернеті та дивимося на екранах наших телевізорів. Це вимагає відваги. Вимагає сили духу.

Під час концерту Роб Ріндер виступив зі звітом.

Минулого тижня він їздив до кордону з Україною, щоб допомогти родичам своєї партнерки з танців Strictly Come Dancing Оксани Платеро, спілкувався з працівниками гуманітарної допомоги та біженцями в розпал кризи.

Якщо ви хочете знати, куди йдуть ваші гроші, просто подивіться позаду мене, — сказав він, показуючи на зал, заповнений імпровізованими ліжками. — Налякані діти. Ковдри. Спальні мішки. Це могли б бути ви. Це всі ми.

Також виступив і Том Оделл, автор хіта Another love. Пісня дуже полюбилась українцям під час війни.

Однією з ведучих була учасниця гурту 90-х Spice Girls — Емма Бантон.

Під час концерту артистам вдалося зібрати 11,3 млн фунтів стерлінгів, які підуть на допомогу українським біженцям.

Моє серце розривається за народ України, — сказала співачка Каміла Кабельйо.

Одним із найбільш глибоких номерів став виступ скрипалів разом з українським музикантом, якому довелося переривати запис своєї партії на відео чотири рази через бомбардування.

Співачка Біллі Айліш не змогла бути присутньою особисто, за що перепросила, та закликала людей пожертвувати кошти на допомогу українцям.

Раніше ми розповідали, як Scorpions змінили рядки пісні на підтримку України.