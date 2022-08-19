Спали под цирковым куполом: как украинские переселенцы стали известны в Венгрии

В первый раз на арене. Это привычное выражение с начала войны для запорожского цирка приобрело совершенно другое содержание.

Тогда заведение стремительно превратилось в транзитный хаб для переселенцев, некоторые из них спали прямо на арене.

Сейчас об этом уже начали забывать, и фотографии с кроватями под куполом увидели в интернете венгры.

Местные художники настолько были поражены увиденным, что посвятили этим событиям в Запорожье свое новое цирковое представление.

Опыта у нас не было. Не было и какой-либо инструкции, как создать логистический хаб на базе цирка или любого другого объекта культуры. Мы предполагали, что это будет огромное количество людей, и их нужно было принимать быстро, оказывать помощь, — говорит директор Департамента культуры и информационной политики ЗОВА Владислав Мороко.

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