Спали під цирковим куполом: як українські переселенці стали відомими в Угорщині

Уперше на арені. Цей звичний вислів з початку війни для запорізького цирку набув геть іншого змісту.

Тоді заклад стрімко перетворився на транзитний хаб для переселенців, деякі з них спали просто на арені.

Нині про це вже почали й забувати, та світлини з ліжками під куполом вгледіли в інтернеті угорці.

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Тамтешні митці настільки були вражені побаченим, що присвятили цим подіям у Запоріжжі свою нову циркову виставу.

Досвіду у нас не було. Не було і якоїсь інструкції, як створити логістичний хаб на базі цирку, або будь-якого іншого об’єкту культури. Ми передбачали, що це буде величезна кількість людей і їх треба було приймати, швидко, надавати допомогу, – каже директор Департаменту культури та інформаційної політики ЗОВА Владислав Мороко.

Повертає обличчя жертвам війни? Дивіться, як хірург-волонтер рятує зовнішність тих, кому дивом вдалося вижити.