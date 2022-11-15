Принцип коллективной обороны: что предусматривает Статья 5 НАТО и как отреагируют на удар России по Польше

В результате массированного ракетного обстрела, совершенного российскими оккупационными войсками 15 ноября, пострадала не только критическая инфраструктура Украины и ее мирное население, но и Польши.

И если ранее принцип коллективной обороны не распространялся на украинские территории, то теперь возникает вопрос, применит ли НАТО Статью 5 Вашингтонского договора и как отреагирует НАТО на удар России по Польше.

Почему именно в этом вопрос? Эта доктрина является фактически сердцевиной главных принципов Северо-Атлантического Союза.

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Когда появилась Статья 5

Основные ее принципы были заложены еще при создании НАТО в 1949 году. Однако отдельно Статья 5 была утверждена после террористических нападений 11 сентября на США.

Не прошло и суток, когда члены НАТО вступили в силу принципа коллективной обороны по Статье 5 и договорились, что их договор в первую очередь строится на солидарности.

Что говорится в Статье 5

Статья 5 предусматривает исключительный и незыблемый принцип, объединяющий и обязывающий каждого члена Североатлантического союза защищать друг друга.

Он предполагает, что нападение на страну, которая является членом НАТО, как агрессию против всех ее союзников.

Стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех.

Также в Статье 5 отмечается, что страны договариваются в случае совершения такого нападения на реализацию своего законного права на индивидуальную или коллективную самооборону.

Как работает Статья 5

В случае вступления в силу Статьи 5 государства, являющиеся членами НАТО, должны оказать помощь жертве агрессии в той мере, которую считают целесообразным в соответствии с обстоятельствами.

Каждая страна может выбирать уровень и характер своей поддержки для государства, пострадавшего в результате вооруженной агрессии.

Как реагирует мир на обстрел Польши

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс уже успел выразить соболезнования польским братьям по оружию и отметил, что Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление россиян.

Преступный российский режим выпустил ракеты, которые попали не только по мирным украинцам, но и упали на территорию НАТО в Польше.

Также в своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удар России по Польше еще раз доказывает, что самое время поставить террориста на место.

Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить террориста на место!

Также Владимир Зеленский отметил, что это российский удар по коллективной безопасности и очень существенная эскалация.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала подчеркнул, что обстрел Польши может повлечь за собой эскалацию конфликта, а также свидетельствует о настоящих мотивах агрессора.

Сегодняшние массированные российские ракетные удары по Украине ясно показывают, что Россия хочет еще больше терроризировать народ и уничтожить страну, — добавил Петр Фиала.

В общей сложности россияне выпустили по Украине 100 ракет. Читай, что известно о взрывах в городах 15 ноября.

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