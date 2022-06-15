Во Львове серьезное пополнение: переселенцам просто некуда возвращаться

Для 150 тысяч человек Львов стал убежищем от вражеских снарядов.

Однако не всем вынужденным переселенцам будет куда возвращаться, ведь значительная часть жилых построек повреждена или разрушена до основания.

Поэтому власти Львова рассчитывают на то, что по крайней мере 50 тысяч переселенцев останутся во Львове на постоянное проживание.

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По данным социологического опроса, во Львовской области хотел бы остаться каждый четвертый переселенец.

Также согласно данным 20% вынужденно перемещенных лиц уже работают и около 40% намерены найти работу в ближайшее время.

Как ВПЛ возвращаются к жизни во Львове

Многие были вынуждены покинуть не только дом, но и бизнес. Однако предприниматели не теряются, а открывают свое дело в новом городе.

Так произошло и с двумя друзьями: Сергеем из Ирпеня и Иваном из Бородянки. Они открыли в центре Львова мини-кофейню, где угощают вкусным кофе и пирогами по собственному рецепту.

Не имея большого стартового капитала, чтобы купить все необходимое и платить за аренду, ребята не растерялись и начали договариваться.

С владельцами договорились, что мы оплатим немного позже, и начали работать. Стаканчики, маленькую посуду приносили друзья, кое-что мы брали у соседних кафе, кофемашина в аренде.

Теперь ребятам хватает платить за аренду жилья и кофейного окошка. Но возвращаться в Киевскую область не собираются.

Их дома хоть и уцелели, но полностью разграблены русскими солдатами, и это не единичная история.

Именно поэтому они решили оставаться во Львове и развивать свое дело именно там. Уже сняли маленькое помещение, обустраивают кухню, чтобы печь фирменные пироги там, а не дома.

В целом Львов хоть и стал вынужденной мерой, однако он очень нравится тем, что имеет четкую общественную позицию.

Где жить переселенцам, которые хотят остаться?

Поскольку история Сергея и Ивана не единична и многим просто некуда возвращаться, львовские городские власти планируют начать совместно с государством ипотечную программу кредитования жилья.

Мэр города Андрей Садовый отмечает важность этой программы.

Грубо говоря, на 20 лет под 5% в гривне. И тогда запускается очень мощный маховик экономики, потому что строительство — это порядка 7% ВВП нашей страны.

Места, утверждает Садовый, хватит всем желающим остаться. Поскольку на сегодняшний день для ВПЛ во Львове почти миллион кв. м жилья в процессе строительства.

Готовятся принимать переселенцев не только город, но и область, в том числе Дрогобыч. Там уже начали возводить многоквартирный дом, где могли бы разместиться сто человек.

На этом, как утверждает городской голова Дрогобыча Тарас Кучма, останавливаться не планируют. Напротив, хотят построить жильё примерно на 15 тысяч человек.

На жилье могут рассчитывать многодетные семьи, семьи с детьми, пенсионеры и те, кто потерял дом из-за боевых действий.

Поэтому во Львовской области радушно принимают людей и готовятся к тому, что численность жителей значительно увеличится.

Многие люди, приезжающие во Львов из горячих областей, стремятся возобновить там свой бизнес. К примеру, история переселенцев, возродивших свой бизнес во второй раз во время войны.

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