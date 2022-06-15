У Львові чимале поповнення: переселенцям просто нікуди повертатися

Для 150 тисяч людей місто Лева стало прихистком від ворожих снарядів.

Однак не всім вимушеним переселенцям буде куди повертатися, адже значна частина житлових споруд понівечена або зруйнована вщент.

Тому влада Львова розраховує на те, що принаймні 50 тисяч із них залишаться у Львові на постійне проживання.

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За даними соціологічного опитування, на Львівщині хотів би лишитися кожен четвертий переселенець.

Також згідно з даними 20% вимушено переміщених осіб уже працюють і близько 40% мають намір знайти роботу найближчим часом.

Як ВПО повертаються до життя у Львові

Багато хто був вимушений покинути не тільки домівку, а й бізнес. Однак підприємці не губляться, а відкривають свою справу у новому місті.

Такими є двоє товаришів: Сергій з Ірпеня й Іван з Бородянки. Вони відкрили у центрі Львова міні-кав’ярню, де пригощають смачною кавою та пирогами за власним рецептом.

Особливо не маючи стартового капіталу, щоб купити все необхідне та платити за оренду, хлопці не розгубилися й почали домовлятися.

З власниками домовилися, що ми сплатимо трохи згодом, і почали працювати. Стаканчики, маленький посуд зносили друзі, дещо ми брали по сусідніх кав’ярнях, кавомашина в оренді.

Наразі хлопцям вистачає сплачувати за оренду житла та кавового віконця. Але повертатися на Київщину не збираються.

Їхні домівки хоч і вціліли, та повністю розграбовані російськими військовими, і це не поодинока історія.

Саме тому друзі остаточно вирішили залишатися у Львові та розвивати свою справу саме там. Вже винайняли маленьке приміщення, облаштовують кухню, щоб пекти фірмові пироги там, а не вдома.

Загалом Львів хоч і став вимушеною мірою, однак він надзвичайно подобається тим, що має чітку громадянську позицію.

Де жити тим переселенцям, які хочуть лишитися?

Оскільки історія Сергія та Івана не поодинока, багатьом просто нікуди повертатися, то львівська міська влада планує розпочати спільно з державою іпотечну програму кредитування житла.

Мер міста Андрій Садовий наголошує на важливості цієї програми.

Грубо кажучи, на 20 років під 5% у гривні. І тоді запускається дуже потужний маховик економіки, тому що будівництво — це є близько 7% ВВП нашої країни.

Місця, стверджує Садовий, вистачить усім охочим залишитися. Оскільки на сьогодні для ВПО у Львові майже мільйон кв. м житла в процесі будівництва.

Готується приймати переселенців не лише місто, а й область, зокрема Дрогобич. Там уже почали зводити багатоквартирний будинок, де б могли розмістити сто людей.

На цьому, як стверджує міський голова Дрогобича Тарас Кучма, зупинятися не планують. Навпаки, хочуть збудувати житло приблизно на 15 тисяч людей.

На житло можуть розраховувати багатодітні сім’ї, родини з дітьми, пенсіонери й ті, хто втратив домівку через бойові дії.

Отож на Львівщині радо приймають людей й готуються до того, що чисельність жителів значно збільшиться.

Багато тих, хто приїздить до Львова з гарячих областей, прагне відновити там свій бізнес. До прикладу, читай історію переселенців, які відродили свій бізнес вдруге під час війни.

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