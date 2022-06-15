Україна

У Львові чимале поповнення: переселенцям просто нікуди повертатися

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 15 Червня 2022, 13:30
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