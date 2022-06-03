Вбивства, ґвалтування та мародерства – як Київщина відвойовувала свою свободу

Поранена та відвойована. Місяць в окупації, обстрілах, терорі й мародерстві пережили жителі Київської області.

Сюди “руський мир” у всій своїй красі увірвався в перший же день повномасштабного вторгнення. І одразу почалось — вбивства, знущання, ґвалтування та мародерства.

24 лютого російські військові атакували Київщину з кількох сторін, били ракетами, а в Гостомелі висадився десант окупантів.

Ворожі війська вирушили до Ірпеня, Гостомеля, Бучі та Ворзеля. Частина загарбників вже стояла у Бородянці, де російська авіація гатила бомбами по багатоповерхівках.

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Одна частина людей загинула одразу, а інша — згодом від спраги, голоду і задухи у завалених бомбосховищах.

Те, що відбуватиметься в Бучі, Ірпені та Ворзелі, шокує весь світ. Російські окупанти стоятимуть там трохи більше ніж місяць до 31 березня. Після того як їх з Київщини відженуть, світу відкриється жахаюча картина — сотні зруйнованих будинків та тисячі закатованих людей.

Їх знаходитимуть в братських могилах, у підвалах та лісосмугах, а також похованими у власних подвір’ях. Точну кількість загиблих від рук окупантів наразі назвати не може ніхто.

Однак, попри величезні втрати, окупанти не полишали надії захопити Київ. Столиця ледь не щодня зазнавала обстрілів.

Деякі люди після повної руйнації своїх будинків говорили, що тепер залишається лише одне — брати до рук автомат та йти боротись з окупантами.

Нагадаємо, раніше ведучі Вікна-Новини поділились думками про війну та героїчний опір українців.