Убийства, изнасилования и мародерства – как Киевская область отвоевывала свою свободу

Раненая и отвоеванная. Месяц в оккупации, обстрелах, терроре и мародерстве пережили жители Киевской области.

Сюда “русский мир” во всей своей красоте ворвался в первый же день полномасштабного вторжения. И сразу началось – убийства, издевательства, изнасилования и мародерства.

24 февраля российские военные атаковали Киевскую область с нескольких сторон, били ракетами, а в Гостомеле высадился десант оккупантов.

Вражеские войска отправились в Ирпень, Гостомель, Бучу и Ворзель. Часть захватчиков уже стояла в Бородянке, где российская авиация била бомбами по многоэтажкам.

Сейчас также смотрят

Одна часть людей погибла сразу, а другая – со временем от жажды, голода и удушья в заваленных бомбоубежищах.

Происходящее в Буче, Ирпене и Ворзеле шокирует весь мир. Российские оккупанты будут стоять там чуть больше месяца до 31 марта. После того как их выгонят из Киевской области, миру откроется ужасающая картина – сотни разрушенных домов и тысячи замученных людей.

Их будут находить в братских могилах, в подвалах и лесополосах, а также похороненными в собственных дворах. Точное количество погибших от рук оккупантов пока назвать не может никто.

Однако, несмотря на огромные потери, оккупанты не оставляли надежды захватить Киев. Столица чуть ли не каждый день подвергалась обстрелам.

Некоторые люди после полного разрушения своих домов говорили, что теперь остается только одно – брать в руки автомат и идти бороться с оккупантами.

Напомним, ранее ведущие Вікна-Новини поделились мыслями о войне и героическом сопротивлении украинцев.