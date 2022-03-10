Ювелирная работа артиллерии и сожженные штурмовики: ситуация на фронте 10.03.22

Началась третья неделя войны. Враг снова терпит потери — как среди военных, так и среди техники, которая уже обходится Кремлю в копеечку.
В Генеральном штабе Украины рассказали о ситуации на фронте по состоянию на утро четверга, 10 марта.
А Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный еще и поделился несколькими видео, на которых украинские бойцы отправляют захватчиков вслед за российским кораблем.
Накануне украинские военные из состава теробороны Киева и бригады спецназначения в бою уничтожили 6 танков и один БМП российской армии. Как это было – смотрите в видео:
(Внимание! Присутствует ненормативная лексика)
Также можно насладиться мастерством украинских Вооруженных Сил, которые разбили вражеские танки под Бородянкой. Этот момент попал на видео.
Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка, – прокомментировал видео Залужный.
Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе н.п. Бородянка, – прокомментировал видео Залужный.
И еще одно радостное известие: за последние два дня авиация и подразделения зенитных ракетных войск ВСУ уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета армии РФ.
Напомним, накануне мы рассказывали о ситуации в Харьковской области, и как регион живет под артиллерийскими обстрелами страны-“освободителя”.