Ракетные обстрелы и попытки авиаударов: ситуация в Харьковской области 09.03.22

Оккупанты собрали под Харьковом почти треть войск, которые ввели на территорию Украины, однако им не удалось зайти даже на Окружную дорогу города. Такие данные оглашает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В настоящее время областной центр полностью под контролем Украины, впрочем, с неба рашисты непрерывно сбрасывают бомбы на жилые дома.

По состоянию на вечер 8 марта, в Харьковской области погибли 263 человека, среди них 5 — дети.

Только за последние сутки российские военные произвели 54 обстрела, в результате которых погибли 27 человек.

Критическая ситуация в Изюме – он частично оккупирован российскими войсками. В городке нет газа, света, воды, не работает мобильная связь. Изюм на грани гуманитарной катастрофы.

Больше о ситуации в регионе узнайте из сюжета Вікон и из первых уст – от главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Напомним, утром 9 марта стало известно о новой договоренности об открытии гуманитарного коридора из Изюма в Лозовую, а также еще из пяти горячих точек в Украине. Больше подробностей – по ссылке.