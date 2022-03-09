Ракетні обстріли та спроби авіаударів: ситуація на Харківщині 09.03.22

Окупанти зібрали під Харковом майже третину військ, які зайшли в Україну, але не вийшли навіть на Кільцеву дорогу міста. Такі дані наводить радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Наразі обласний центр повністю під контролем України, втім з неба рашисти без упину скидають бомби на житлові будинки.

Станом на вечір 8 березня, на Харківщині загинули 263 людини, серед них 5 — діти.

Лише за останню добу російські військові здійснили 54 обстріли, внаслідок яких загинули 27 людей.

Критична ситуація в Ізюмі — він частково окупований російськими військами. У містечку немає газу, світла, води, не працює мобільний зв’язок. Ізюм на межі гуманітарної катастрофи.

Більше про ситуацію в регіоні дізнайтеся в сюжеті Вікон та з перших вуст — від голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синьогубова.

Нагадаємо, ранком 9 березня стало відомо про нову домовленість щодо відкриття гуманітарного коридору з Ізюму до Лозової, а також з п’яти гарячих точок України. Більше подробиць – за посиланням.