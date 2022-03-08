Нас хочуть змусити до покори тотальним терором: яку заборонену зброю використовує Росія

Вакуумні та фугасні авіабомби, касетні снаряди, запальна зброя, а також розстріли зелених коридорів та просто цивільних на вулиці.

Росія влаштовує нам терор, щоб залякати та деморалізувати. І використовує для цього заборонену гуманітарним правом зброю та методи.

Громадська організація Truth Hounds зафіксувала вже кілька десятків застосування такої зброї агресором із початку повномасштабної війни. Нас хочуть змусити до покори тотальним терором.

Щоб фіксувати всі ці військові злочини, Служба безпеки України запускає офіційний чат-бот. Дивись у матеріалі.

Запоріжжя одна із гарячих точок у цій війні. Окупанти роблять там немислиме. Раніше ми розповідали про ситуацію у Запоріжжі.