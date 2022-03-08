Нас хотят усмирить тотальным террором: какое запрещенное оружие использует Россия

Вакуумные и фугасные авиабомбы, кассетные снаряды, зажигательное оружие, а также расстрелы зеленых коридоров и просто гражданских на улице.

Россия устраивает нам террор, чтобы запугать и деморализовать. И использует для этого запретное гуманитарным правом оружие и методы.

Общественная организация Truth Hounds зафиксировала уже несколько десятков применения такого оружия агрессором с начала полномасштабной войны. Нас хотят принудить к повиновению тотальным террором.

Чтобы фиксировать эти военные преступления, Служба безопасности Украины запускает официальный чат-бот. Смотри в материале.

Запорожье — одна из горячих точек в этой войне. Оккупанты творят там немыслимое. Ранее мы рассказывали о ситуации в Запорожье.