Ювелірна робота артилерії та спалені штурмовики: ситуація на фронті 10.03.22

Розпочався третій тиждень війни. Ворог знову зазнає втрат — як серед військових, так і серед техніки, що обходиться Кремлю в копійчину.
У Генеральному штабі України розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок четверга, 10 березня.
А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще й поділився кількома відео, на яких українські бійці відряджають загарбників услід за російським кораблем.
Напередодні українські військові зі складу тероборони Києва та бригади спецпризначення в бою знищили 6 танків та один БМП російської армії. Як це було — дивіться у відео:
(Увага! Присутня ненормативна лексика)
Також можна насолодитися майстерністю українських сил, які розбили ворожі танки під Бородянкою. Цей момент потрапив на відео.
Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танках у районі н.п. Бородянка, — прокоментував відео Залужний.
Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танках у районі н.п. Бородянка, — прокоментував відео Залужний.
І ще одна втішна звістка: за останні два дні винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти армії РФ.
Нагадаємо, напередодні ми розповідали про ситуацію на Харківщині та як регіон живе під артилерійськими обстрілами країни-“визволителя”.