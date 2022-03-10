Ювелірна робота артилерії та спалені штурмовики: ситуація на фронті 10.03.22

Розпочався третій тиждень війни. Ворог знову зазнає втрат — як серед військових, так і серед техніки, що обходиться Кремлю в копійчину.

У Генеральному штабі України розповіли про ситуацію на фронті станом на ранок четверга, 10 березня.

А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще й поділився кількома відео, на яких українські бійці відряджають загарбників услід за російським кораблем.

Напередодні українські військові зі складу тероборони Києва та бригади спецпризначення в бою знищили 6 танків та один БМП російської армії. Як це було — дивіться у відео:

(Увага! Присутня ненормативна лексика)

Також можна насолодитися майстерністю українських сил, які розбили ворожі танки під Бородянкою. Цей момент потрапив на відео.

Ювелірна робота нашої артилерії по ворожих танках у районі н.п. Бородянка, — прокоментував відео Залужний.

І ще одна втішна звістка: за останні два дні винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ ЗСУ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти армії РФ.

Війна в Україні: ситуація на 10.03.22

ЗСУ стримують наступ ворога в Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

Українські захисники утримують оборону міста Чернігова. Серед завдань — стримування просування російських військових на Київ.

Київ обороняється і не дає російським окупантам жодного шансу зайти в місто.

Триває кругова оборона Маріуполя.

Активні бойові дії точаться в районі Харкова та Охтирки.

Українські захисники також працюють над прикриттям ділянки на кордоні з Білорусією.

Нагадаємо, напередодні ми розповідали про ситуацію на Харківщині та як регіон живе під артилерійськими обстрілами країни-“визволителя”.