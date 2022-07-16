Украина

Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения

Елена Яковлева, редактор сайта 16 июля 2022, 18:00

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