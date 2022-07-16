Могут поймать и в ночных клубах, и на блокпостах, и на улице? Правила вручения повесток во время военного положения

Вопрос вручения повесток в военкомат сегодня как никогда актуален. Однако этот процесс имеет свои правила, урегулированные законодательством.

После того, как повестки все чаще стали вручать нарушителям, в обществе началась дискуссия по поводу целесообразности этого.

Министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что все действия правоохранительных органов осуществляются исключительно по просьбе Вооруженных сил Украины.

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В командовании сухопутных войск подчеркивают, что повестка — не наказание. Она нужна для того, чтобы человек стал на военный учет, как того требует закон.

Просто так вручить повестку, которая означала бы, что мужчину сразу отправят в воинскую часть, невозможно. Потому что эта повестка вручается только тогда, когда человек прошел медицинский осмотр, уточнены все данные и т.д.

Об этом говорит начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск Украины Роман Горбач.

По его словам, в 90% случаев человек просто становится на учет и отправляется домой.

Юристы же объясняют, что во время военного положения повестку действительно могут вручить и на улице, и на блокпостах, и на остановках общественного транспорта и т.д.

Если человек не явился в военкомат после вручения повестки, то ему грозит штраф до 5000 грн.

А если мужчина уклоняется от мобилизации, то это уже уголовная ответственность, то есть лишение свободы от трех до пяти лет.

После введения военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Читай, какая ответственность ожидает мужчин, которые не вернулись из-за границы после 24 февраля.

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