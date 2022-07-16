Можуть спіймати і в нічних клубах, і на блокпостах, і на вулиці? Правила вручення повісток під час воєнного стану

Питання вручення повісток до військкомату сьогодні як ніколи актуальне. Проте цей процес має свої певні правила, врегульовані законодавством.

Після того, як повістки дедалі частіше почали вручати порушникам, у суспільстві почалась дискусія щодо доцільності цього.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що всі дії правоохоронних органів здійснюються винятково на прохання Збройних сил України.

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У командуванні сухопутних військ наголошують, що повістка — не покарання. Вона потрібна для того, щоб людина стала на військовий облік, як того вимагає закон.

Просто так вручити повістку, яка б означала, що чоловіка одразу відправлять у військову частину, неможливо. Бо ця повістка вручається тільки тоді, коли людина пройшла медичний огляд, уточнені всі дані тощо.

Про це каже начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ України Роман Горбач.

За його словами, у 90% випадків людина просто стає на облік та вирушає додому.

Юристи ж пояснюють, що під час воєнного стану повістку справді можуть вручити і на вулиці, і на блокпостах, і на зупинках громадського транспорту тощо.

Якщо людина не з’явилась до військкомату після вручення повістки, то їй загрожує штраф до 5000 грн.

А якщо чоловік ухиляється від мобілізації, то це вже кримінальна відповідальність, тобто позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Після введення воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Читай, яка відповідальність чекає на чоловіків, які не повернулись з-за кордону після 24 лютого.

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